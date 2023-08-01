Комплекс по сушке зерна построили в Луховицах в рамках нацпроекта

Комплекс по сушке зерна был построен в Луховицах в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом рассказали в подмосковном Главгосстройнадзоре.

Объект расположен в деревне Головачево, он предназначен для приемки, сортировки и сушки зерновых и масличных культур. Комплекс рассчитан на 90 дней работы в году.

Площадь комплекса превышает 1,6 тысячи квадратных метров. На производственной площадке можно хранить до 15 тысяч тонн зерна – это не только пшеница, но и подсолнечник, кукуруза, ячмень, рапс.

Сейчас инспекторы ведомства проводят проверку на объекте. Если все необходимые требования будут соблюдены, застройщик получит заключение о соответствии объекта проектной документации.