Кому на Руси жить хорошо? Названы неожиданные лидеры по зарплатам в России

Согласно новому отчету, подготовленному на основе данных государственной статистики агентством РИА Новости , по итогам декабря 2025 года лишь две сферы деятельности в России смогли похвастаться средней заработной платой выше психологической отметки в 500 тысяч рублей. Лидерами рейтинга стали работники негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и специалисты в области денежного посредничества.

Аналитики подсчитали, что сотрудники НПФ в среднем получали 516,6 тысячи рублей, тогда как их коллеги из сферы денежного посредничества — 515,3 тысячи рублей. Интересно, что годом ранее, в декабре 2024 года, подобный рубеж покорился лишь представителям пенсионной отрасли. Далее в списке самых высокооплачиваемых направлений следуют работники нефтегазовой отрасли (добыча сырья) с показателем 450 тысяч рублей. Замыкают пятерку производители информационных носителей (аудиокассет и дисков) — 405 тысяч рублей, а также вспомогательный персонал финансовой сферы (388,8 тысячи).

Среди тех, чей доход приближается к ведущим позициям, оказались представители творческих и транспортных профессий. На шестой строчке расположились занятые в звукозаписи и музыкальном издательстве — 367,5 тысячи рублей, а седьмую позицию разделили с ними работники пассажирских авиаперевозок (также 367,5 тысячи). Восьмое место досталось ученым-гуманитариям и обществоведам со средней зарплатой 364,9 тысячи рублей.

Топ-10 замыкают сотрудники международных организаций, которые в последний месяц 2025 года в среднем получали 333,7 тысячи рублей, а также занятые в сфере организации конференций и выставок с 331,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что в России стало больше регионов со средней зарплатой от 150 тысяч рублей.