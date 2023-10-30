Кондитер Эльдарханова навала причины роста цен на шоколад в России

Отдельные производители шоколадной продукции заявили о скором повышении стоимости. Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова рассказала, действительно ли могут подскочить цены на шоколад и с чем это связано. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, прежде всего это произойдет в связи с изменением стоимости какао из-за колебания курса валют и неурожая или беспорядков в странах Африки.

Она добавила, что стоимость шоколада станет зависеть от его качества и объема натуральных ингредиентов в составе.