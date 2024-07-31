Кондитерская фабрика из Химок выпустила 200 тонн шоколада с начала года

Кондитерская фабрика из Химок выпустила двести тонн шоколада с начала года. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие «Торговый Дом Шоколада» производит шоколад с начинками, трюфели, драже, жевательные конфеты. Всего в ассортименте фабрики более тысячи рецептур.

В последние годы компания активно экспортирует продукцию в другие страны — в Китай, Белоруссию, Казахстан, Монголию, Узбекистан, Абхазию. В планах — наладить экспорт в Сербию, Иран, Ирак, Катар и Саудовскую Аравию.

В общей сложности в запуск производства компания вложила порядка восьмидесяти миллионов рублей. В этом году за счет расширения на предприятии появилось два десятка новых рабочих мест.