Конгрессвумен США выступила против новых многомиллиардных трат на Украину

По мнению Марджори Тейлор-Грин, у Соединенных Штатов есть много других, гораздо более важных, забот внутри своей собственной страны.

Ранее Белый дом запросил у Конгресса выделение дополнительных 13 миллиардов долларов, которые должны пойти на немедленную военную помощь Киеву. Еще 8,5 миллиардов должны быть выделены из бюджета Америки для обеспечения безопасности как Украины, так и нескольких других стран.

Тейлор Грин напомнила, что государственный долг США уже составляет 32 триллиона долларов.

«Более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики Байдена относительно границ», - написала политик в своем микроблоге.

По ее мнению, эти деньги стоит направить на решение собственных проблем в экономике и на помощь нуждающимся американцам.