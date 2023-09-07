Концерн British American Tobacco продал российский бизнес

Группа British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии.

Покупателем стал консорциум инвесторов и местных менеджеров «БАТ Россия». Новая структура после завершения всех формальностей сделки будет называться группой компаний ITMS.

В сообщении подчеркивается, что все торговые марки сохранятся в собственности российского бизнеса.

Выпуском продукции British American Tobacco в России занималась фабрика в Санкт-Петербурге. ВАТ производит марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява» и другие.