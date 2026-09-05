Две сестры и два брата: почему РПЦ никогда не обвенчает такой союз
Кулик: в РПЦ объяснили запрет на браки двух братьев с двумя сестрами
Русская православная церковь считает недопустимыми брачные союзы, в которых родные братья женятся на родных сестрах из одной семьи. Как пояснил священник Филипп Ильяшенко, подобное ограничение продиктовано действующими церковно-каноническими нормами, регулирующими степени родства и предотвращающими чрезмерное переплетение семейных связей. При этом специального наказания за нарушение правила каноны не предусматривают, однако такой союз не соответствует установленным церковным правилам. Об этом передает информационное агентство Кулик.
Канонические нормы и позиция Церкви о браках родственников
Ключевые разъяснения церковных норм и правовых аспектов:
- Суть ограничения: Канонические правила РПЦ не допускают заключения брака, при котором двое родных братьев создают семьи с двумя родными сестрами из другой семьи.
- Причины запрета: Нормы определяют допустимые степени родства и призваны не допускать чрезмерного слияния и переплетения кровнородственных и родственных связей между двумя родами.
- Юридический статус: Священник Филипп Ильяшенко охарактеризовал данное правило как церковно-юридическое ограничение, основанное на соборном мнении Церкви.
- Вопрос ответственности: Отдельных санкций или специальных наказаний за подобный шаг церковным правом не предусмотрено. Внимание акцентируется на сознательном соблюдении церковных установлений и духовном отношении верующего к общине.