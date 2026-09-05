Две сестры и два брата: почему РПЦ никогда не обвенчает такой союз

Русская православная церковь считает недопустимыми брачные союзы, в которых родные братья женятся на родных сестрах из одной семьи. Как пояснил священник Филипп Ильяшенко, подобное ограничение продиктовано действующими церковно-каноническими нормами, регулирующими степени родства и предотвращающими чрезмерное переплетение семейных связей. При этом специального наказания за нарушение правила каноны не предусматривают, однако такой союз не соответствует установленным церковным правилам. Об этом передает информационное агентство Кулик.