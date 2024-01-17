Корпоративные центры опережающего развития начнут открывать в Подмосковье

В рамках национального проекта «Производительность труда» стартовал конкурс на открытие корпоративных центров опережающей подготовки на предприятиях Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что до середины марта компании-участники нацпроекта «Производительность труда» могут подать заявку на создание корпоративного центра опережающей подготовки (КЦОП). Отбор проводит Агентство развития навыков и профессий совместно с Министерством экономического развития России.

Ожидается, что победители данного конкурсного отбора получат адресную поддержку Агентства. В течение полугода их эксперты будут работать на предприятиях: по запросу компаний разработают корпоративные стандарты профессий, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации сотрудников.

Заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов подчеркнул, что в тридцати регионах страны уже открыто шестьдесят подобных центров. За три года квалификацию повысили уже почти три тысячи работников. КЦОП помогает сократить срок адаптации и повысить эффективность обучения сотрудников, оптимизировать непроизводственные потери на рабочем месте.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что Московская область является одним из самых активных российских регионов по вовлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда». На сегодняшний день его участниками являются уже более двухсот подмосковных компаний.