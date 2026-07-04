Позднее отцовство несет риски: почему мужчинам после 50 нельзя игнорировать обследование перед зачатием

Возраст мужчины также влияет на здоровье будущего ребенка. Врач объяснил, какие риски могут увеличиваться после 50 лет и как подготовиться к планированию беременности. Об этом пишет REGIONS .

Вопросы планирования семьи традиционно связывают с возрастом будущей матери, однако современные исследования показывают, что возраст мужчины также имеет значение. По словам врача-гинеколога Ивана Капустина, после 50 лет вероятность некоторых генетических изменений возрастает, хотя большинство детей у возрастных отцов рождаются здоровыми.

Почему с возрастом увеличивается риск генетических изменений

Специалист пояснил, что сперматозоиды вырабатываются на протяжении всей жизни мужчины. Во время постоянного обновления половых клеток происходит копирование генетического материала, и с возрастом вероятность случайных мутаций постепенно увеличивается.

По данным научных исследований, после 40 лет число таких изменений начинает расти быстрее. Большинство новых генетических мутаций у ребенка связано именно с отцовской линией.

Какие риски отмечают ученые

Как рассказал врач, исследования указывают на повышение вероятности некоторых наследственных нарушений, а также отдельных расстройств развития и психических заболеваний у детей, рожденных от мужчин старшего возраста. Кроме того, после 50 лет может несколько увеличиваться риск преждевременных родов и рождения ребенка с низкой массой тела.

При этом специалист подчеркнул, что речь идет не о неизбежных последствиях, а лишь о повышении вероятности отдельных осложнений. В большинстве случаев беременность и роды проходят благополучно.

Позднее отцовство имеет и преимущества

По словам врача, возрастные отцы нередко обладают финансовой стабильностью, жизненным опытом и более осознанно подходят к воспитанию детей. Такие семьи чаще уделяют внимание развитию ребенка, вопросам здоровья и качеству медицинского наблюдения.

Эти факторы способны положительно влиять на условия, в которых растет ребенок, и частично компенсировать отдельные возрастные риски.

Как подготовиться к планированию беременности

Мужчинам старше 50 лет врач рекомендует пройти комплексное медицинское обследование, проверить состояние сердечно-сосудистой системы и обмена веществ, а также выполнить спермограмму и анализ на фрагментацию ДНК сперматозоидов.

Кроме того, перед зачатием желательно получить консультацию врача-генетика, отказаться от вредных привычек, нормализовать массу тела и придерживаться здорового образа жизни. По словам специалиста, такой подход помогает максимально снизить возможные риски и повысить шансы на рождение здорового ребенка.