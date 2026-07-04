Наталья Штурм поделилась впечатлениями от поездки в Кейптаун, где встретила возлюбленного-конголезца

Российская известная певица Наталья Штурм поделилась с поклонниками яркими впечатлениями от поездки в южноафриканский Кейптаун. В комментарии Teleprogramma.org она призналась , что путешествие подарило ей не только новые эмоции и знакомства, но и заставило пересмотреть взгляды на отношения.

По словам Штурм, в Кейптауне она встретила 34-летнег мужчину по имени Кейси, который живет в Конго. Он ее своей фактурой и внутренним спокойствием. Однако их роман быстро закончился. Кейси выдвинул условие — перевезти его в Москву. Наталья не согласилась, и Кейси оказался в так называемом «листе ожидания».

«Ну не угадал, мне нельзя ставить условия», — заявила Штурм.

Вскоре в жизни певицы появился новый избранник — 24-летний Виктор. Он привлек ее своей энергией и легкостью в общении, а также не ставил никаких условий. Раньше артистка настороженно относилась к парам с большой разницей в возрасте, но с Виктором все сложилось иначе. Он подарил ей искренние эмоции и «щенячий восторг», которого, по словам Натальи, ей так не хватало.

Сам Кейптаун тоже произвел на Наталью огромное впечатление. Город покорил ее сочетанием культур, колониальной архитектурой, стильными бутиками и отсутствием навязчивой уличной торговли. Цены в Кейптауне, по ее словам, сравнимы с московскими, а еда оказалась изумительной.

«Я обязательно вернусь со своей семьей», — сказала Штурм.

Певица призналась, что влюбилась в этот город и африканский народ. Поездка в Южную Африку стала для нее не просто отпуском, а настоящим открытием.

Ранее балерина Анастасия Волочкова обвинила певицу Наталью Штурм в провокации.