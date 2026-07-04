Чтобы бульон получился прозрачным, ароматным и насыщенным, важно соблюдать несколько простых правил. Повар рассказал, когда солить, нужно ли сливать первую воду и как избежать помутнения. Об этом пишет REGIONS .

Прозрачный и ароматный бульон считается основой многих супов и соусов, однако добиться идеального результата удается не всегда. Повар Константин Громов рассказал, какие ошибки чаще всего портят блюдо и как сделать бульон вкусным, золотистым и наваристым.

Нужно ли сливать первую воду

По словам специалиста, единого мнения по этому вопросу нет. Многие повара считают, что первая вода сохраняет наиболее насыщенный вкус, поэтому достаточно своевременно снять пену, которая появляется в начале варки.

В то же время для детского, диетического или лечебного питания первую воду лучше слить, а затем продолжить приготовление уже на свежей воде. Такой способ позволяет уменьшить содержание жира и некоторых веществ, но делает бульон менее насыщенным.

Если пена успела осесть, вернуть ее на поверхность поможет небольшое количество холодной воды или кубик льда.

Когда добавлять соль и специи

Повар рекомендует солить бульон за 10–15 минут до окончания приготовления. За это время соль успевает равномерно распределиться, а риск пересолить блюдо становится значительно ниже.

Лавровый лист и перец горошком лучше добавлять за 5–10 минут до готовности, чтобы специи не придали бульону лишнюю горечь.

Как добиться прозрачности

Для получения прозрачного бульона мясо и кости следует заливать холодной водой и нагревать постепенно. Варить его нужно на слабом огне, не допуская интенсивного кипения, а пену регулярно снимать.

Дополнительно можно положить в кастрюлю целую луковицу с шелухой и кусочек моркови. Они помогают сделать бульон более чистым и придают ему красивый золотистый оттенок.

Если жидкость все же стала мутной, исправить ситуацию можно с помощью яичного белка. При нагревании он связывает мелкие частицы, после чего бульон остается только процедить.

Что делает бульон по-настоящему наваристым

По словам повара, для насыщенного вкуса лучше использовать не только мясо, но и кости с хрящами, которые богаты коллагеном. Говяжий бульон рекомендуется варить не менее 2–3 часов, а куриный — около 1–1,5 часа.

После приготовления бульону стоит дать настояться около 30 минут. За это время вкус становится более глубоким, а аромат — насыщеннее.