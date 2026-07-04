«Торчала синяя рука из-под дивана»: Шура рассказал, как однажды обнаружил в своем номере фанатку

Известный российский певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) поделился несколькими яркими историями из своей жизни, передает Super. В подкасте Vsrap артист рассказал, что однажды в его гостиничный номер проникла фанатка.

По словам Шуры, он обнаружил девушку утром, когда заметил руку, торчащую из-под дивана.

«Просыпаюсь утром, а у меня синяя рука лежит из-под дивана… Горничная пустила девку, она залезла [под диван]», — вспомнил певец.

Цвет руки девушки свидетельством о том, что ей плохо. Шура не стал вдаваться в подробности, но отметил, что поклонницу удалось спасти.

Вспоминая прошлое, Медведев также заговорил о школьных годах. Он признался, что до сих пор не поддерживает связь с одноклассниками, так как в школе часто испытывал стресс из-за дискомфортной обстановки.

Ранее певец Шура высмеял веру в астрологию из-за своего диагноза.