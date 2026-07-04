28-летний наследник Памелы Андерсон и Томми Ли женился

В Сен-Тропе состоялась свадьба 28-летнего Дилана Джаггера Ли, сына легендарной актрисы и модели Памелы Андерсон и ударника группы Mötley Crüe Томми Ли, сообщает The Voice. Избранницей наследника знаменитой пары стала архитектурный дизайнер Паула Брусс.

Отмечается, что церемония прошла на частной вилле в элитном районе Ле-Парк. Невеста выбрала платье с укороченным передом и длинным шлейфом, дополнив образ отсутствием каблуков. Жених был в классическом черном костюме от бренда Genuardi.

Особое внимание привлекло появление самой Памелы Андерсон. Актриса по просьбе сына вернулась к своему культовому платиновому блонду, с которым ассоциируется ее образ 90-х годов. На торжестве она блистала в горчично-желтом ансамбле от Oscar de la Renta.

Фото: [ соцсети ]

Самым трогательным моментом стало примирение Памелы и Ли. Их роман, начавшийся в 1995 году, закончился громким скандалом и разводом в 1998-м. Однако ради счастья сына они перешагнули через многолетние обиды и впервые за долгие годы появились вместе на публике.

Место для свадьбы было выбрано не случайно. Сен-Тропе имеет особое значение для семьи Ли. Именно здесь в 2006 году Памела выходила замуж за музыканта Кида Рока. А в 2024 году Дилан сделал предложение Пауле на одном из местных пляжей.

После официальной церемонии гостей ждал гала-ужин в ресторане. На следующий день празднование продолжилось на пляже Les Graniers. Молодожены прибыли туда на винтажной лодке Riva, создав атмосферу старого голливудского шика.

Дилан и Паула познакомились в Малибу в 2017 году и с тех пор не расставались. Их история любви, начавшаяся на западном побережье Америки, нашла свое счастливое продолжение на лазурном берегу Франции.

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