Газовая бочка разбита, дома горят, есть раненые: ВСУ неоднократно атаковали Курскую область за последние сутки

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в канале на платформе «Макс» сообщил о последствиях атак противника: в результате подрыва мины вблизи администрации Рыльска ранены шесть человек, в городе Льгов взрывная волна повредила газовое оборудование и газовоз, стоявший на автозаправочной станции. В поселке Усланка Обоянского района оборвало линии электропередачи, но энергоснабжение уже было восстановлено аварийными бригадами.

По информации губернатора, травмы различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц. В числе раненых оказались руководитель района, директор управления хозяйственного обеспечения, а также двое их коллег. Всем четверым оказывается помощь в медучреждениях областного уровня. Двое пострадавших мужчин, возраст которых составляет 55 и 63 года, будут проходить лечение в амбулаторных условиях.

В самом Рыльске отмечены множественные разрушения. Снарядами повреждены четыре жилых строения, разбиты стекла в магазине, пострадали два транспортных средства. В близлежащих населенных пунктах — селах Макеево и Дурово — разрушены два частных дома. На хуторе Александровка ситуация оказалась еще более серьезной: пламя полностью уничтожило одно домовладение и причинило механические повреждения автомобилю.

«Всего в период с 9:00 3 июля до 9:00 4 июля сбито 123 вражеских беспилотника различного типа. 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 389 БПЛА над 19 регионами и двумя акваториями в ночь на 4 июля.