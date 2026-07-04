Планета под ударом: на Земле бушует сильная геомагнитная буря — ученые фиксируют уровень G3
РИА Новости: на Земле началась сильная магнитная буря уровня G3 4 июля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии, входящей в структуру Института космических исследований Российской академии наук, зафиксировали наступление на Земле мощной геомагнитной бури, сообщило РИА Новости.
По информации ученых, интенсивность магнитной бури оценивается как уровень G3, что соответствует сильным возмущениям магнитного поля планеты. Эксперты продолжают следить за развитием ситуации и изменением космической погоды.
«На Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще два дня назад сильная магнитная буря уровня G3. В масштабах года буря является третьей по силе после очень крупного события 19-21 января уровня G4.67 и бури от 21 марта уровня G3» , — рассказали в лаборатории.
Магнитосфера нашей планеты на протяжении почти суток оставалась под воздействием корональных выбросов солнечного вещества. Первый из них, как зафиксировали приборы, достиг атмосферы еще днем ранее — около 14:00 по Москве. Однако, несмотря на длительное давление, геомагнитное поле все же смогло выдержать нагрузку, сохранив устойчивость. Исследователи отмечают, что нынешняя буря все еще сохраняет теоретическую возможность по силе подняться на вторую строчку в рейтинге текущих событий, однако смещение нынешнего лидера уже не представляется возможным — его позиции останутся неизменными.
«Несмотря на гигантские размеры наблюдающихся групп пятен, по-настоящему сильных взрывов они так и не произвели», — добавили в ИКИ РАН.
Ранее сообщалось, как мощные июльские вспышки на Солнце влияют на работу интернета и техники.