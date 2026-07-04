Планета под ударом: на Земле бушует сильная геомагнитная буря — ученые фиксируют уровень G3

По информации ученых, интенсивность магнитной бури оценивается как уровень G3, что соответствует сильным возмущениям магнитного поля планеты. Эксперты продолжают следить за развитием ситуации и изменением космической погоды.

«На Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще два дня назад сильная магнитная буря уровня G3. В масштабах года буря является третьей по силе после очень крупного события 19-21 января уровня G4.67 и бури от 21 марта уровня G3» , — рассказали в лаборатории.

Магнитосфера нашей планеты на протяжении почти суток оставалась под воздействием корональных выбросов солнечного вещества. Первый из них, как зафиксировали приборы, достиг атмосферы еще днем ранее — около 14:00 по Москве. Однако, несмотря на длительное давление, геомагнитное поле все же смогло выдержать нагрузку, сохранив устойчивость. Исследователи отмечают, что нынешняя буря все еще сохраняет теоретическую возможность по силе подняться на вторую строчку в рейтинге текущих событий, однако смещение нынешнего лидера уже не представляется возможным — его позиции останутся неизменными.

«Несмотря на гигантские размеры наблюдающихся групп пятен, по-настоящему сильных взрывов они так и не произвели», — добавили в ИКИ РАН.

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