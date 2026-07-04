«Мирные средства вместо агрессии»: Медведев заявил о предложениях России по иранским ядерным материалам

Россия предлагала варианты, позволявшие решить вопрос с иранскими ядерными материалами мирными средствами. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран, сообщил ТАСС.

Спикер отметил, что поводом для агрессии США «была некая ядерная программа Ирана, вокруг которой давно ведутся дискуссии». По его словам, российская сторона на протяжении длительного времени выступала за дипломатическое урегулирование этого вопроса и готова продолжать усилия по поиску компромиссных решений.

Медведев подчеркнул, что любые военные сценарии в отношении Тегерана неприемлемы, и призвал международных партнеров вернуться за стол переговоров, чтобы избежать эскалации конфликта в регионе. Ответы на вопросы журналистов после визита стали первым развернутым комментарием высокопоставленного российского представителя по данной теме за последнее время.

«Но, откровенно говоря, никто ничего никому так и не предъявил. Это все ограничивается некими общими рассуждениями о том, каким образом поступать с ядерными материалами иранскими. Хотя на сей счет и у Российской Федерации были предложения, их, по сути, предлагал глава нашего государства, которые позволили бы решить эту задачу иначе — мирными средствами», — сказал Медведев.

По мнению Медведева, США начали агрессию против Ирана в отсутствие угроз и на фоне переговоров, что говорит о разрушении системы международного права.

«Иран ничем Соединенным Штатам Америки не угрожал, более того находился в состоянии переговоров с американской делегацией и выхода на некие договоренности, в этот момент и было издано указание о нанесении ударов по Ирану», — отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее президент Путин рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия четырьмя территориями.