В День ветеранов боевых действий в округе Пушкинский открыли мемориальную доску героям СВО

Мероприятие было приурочено ко Дню ветеранов боевых действий. Выступить с инициативой по установке мемориала решили представители Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Все организационные вопросы были решены при содействии местной администрации и депутатов Совета депутатов Городского округа Пушкинский.

Именно это кладбище является одним из ключевых мест погребения участников специальной военной операции. В день открытия к монументу пришли те, для кого память о павших — не просто слова: матери и отцы, вдовы и дети погибших, их боевые товарищи, представители муниципальной власти, народные избранники, члены партии «Единая Россия», служители церкви, а также общественники и ветераны из разных организаций округа.

Особенность мемориальной доски в том, что на ней нет ни фамилий, ни хронологических дат. Вместо этого на поверхности высечены строки: «Ваша отвага — наша гордость. Ваш подвиг — наша память». За этими немногочисленными словами стоят судьбы людей. Завершилась церемония возложением живых цветов и минутой молчания, которой участники почтили память всех, кто уже никогда не вернется с полей сражений.