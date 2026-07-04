Анна Цуканова-Котт в день 18-летия сына опубликовала трогательные фото с ним

Звезда сериала «Восьмидесятые» опубликовала снимки с премьер фильмов, путешествий и семейных ужинов.

«С днем рождения, мой родной! Ты — моя гордость!», — написала она.

Поклонники сразу заметили, как сильно повзрослел наследник артистки, и засыпали ее комментариями.

Цуканова-Котт известна не только по ролям в фильмах и сериалах, но и по своей непростой личной истории. С будущим мужем, режиссером Александром Коттом, она познакомилась в 7 лет на съемочной площадке «Ералаша». Александр старше Анны на 16 лет и долгое время помогал ей профессиональными советами.

Когда Анна подросла, они начали жить вместе в гражданском браке. В 2019 году пара официально зарегистрировала отношения. У них родились двое детей: сын Михаил и дочь, которой сейчас восемь лет.

Однако в январе 2023 года Анна объявила о разводе с Александром. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения и остались любящими родителями. Уже через несколько дней после развода Анна появилась на публике с композитором Михаилом Врубелем, а в августе того же года они поженились.

Ранее актриса Светлана Иванова показала редкое фото 14-летней дочери.