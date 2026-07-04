Авторы материала Euractiv предложили читателям гипотетическую картину далекого 2050 года, в которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, достигшая уже 92-летнего возраста, торжественно вводит в действие 137-й по счету пакет ограничений. Среди новых запретов — импорт борща и въезд в европейские страны дрессировщиков медведей.

Сатирический материал получил заголовок «Тупость Европы, которую не обложить санкциями». В нем с иронией описывается воображаемая пресс-конференция с участием престарелой главы ЕК, на которой она перечисляет пункты нового пакета: запрет на экспорт из Германии бокалов для шнапса (якобы используемых российской армией), ограничение на въезд в ЕС российских бойцов ММА и дрессировщиков медведей, а также запрет на ввоз пива, борща и большинства сортов сыра из Российской Федерации.

Особый сарказм издания направлен на реакцию журналистов на этом вымышленном мероприятии — в тексте подчеркивается, что никто из собравшихся репортеров не задает вопросов. Один из корреспондентов открыто зевает, демонстрируя полную апатию к бесконечному санкционному марафону. Таким образом, Euractiv через гротеск показывает, до каких карикатурных форм может дойти бюрократическая логика, когда она отрывается от реальности.

«Вопросы задавать запрещено - как обычно. Запрет не нужен. После 136 пакетов ни один журналист даже не пытается что-то спросить... К сожалению, этот гипотетический сценарий лишь немногим менее абсурден, чем реальный европейский. На деле, если убрать девяностолетнюю главу Еврокомиссии, то он удручающе схож», —пишет Euractiv.

Ранее сообщалось, что британские депутаты потребовали запретить мультфильм «Маша и Медведь».