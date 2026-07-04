Массированная атака на столицу: более 200 дронов направлялись к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале проинформировал о масштабной воздушной угрозе, которой подвергся столичный регион в последние 24 часа.

По информации мэра столицы, общее количество беспилотных летательных аппаратов, взятых на сопровождение системами наблюдения, составило 200 единиц. Основная масса этих целей была подавлена расчетами противовоздушной обороны еще на дальних рубежах, не достигнув границ города. При этом непосредственно на ближних подступах к Москве уничтожено 62 вражеских дрона, которые пытались прорваться к городской черте.

«В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что ВСУ неоднократно атаковали Курскую область за последние сутки: газовая бочка разбита, дома горят, есть раненые.