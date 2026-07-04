«Я должен был тебя отговорить»: сын утонувшего в Подмосковье актера из «Бригады» рассказал о последнем разговоре с отцом

Сын актера Александра Высоковского публично обратился к своему отцу, выразив чувство вины за то, что не сумел отговорить его от рыбалки, которая в итоге обернулась трагедией, сообщил The Voice.

По информации издания, тело 62-летнего артиста было обнаружено водолазами в акватории реки Оки, неподалеку от подмосковного наукограда Пущино. По заключению медиков, причиной смерти стало утопление.

«Папа, ты всегда будешь рядом со мной. Мы больше никогда не поиграем вместе, не пойдем на рыбалку, не будем вместе путешествовать, мы не пойдем рано утром на пробежку. Я должен был сказать, чтобы ты не шел в тот день рыбачить. Ты предложил мне пойти, но я отказался. Это был последний раз, когда я слышал твой голос. Спасибо тебе за все, пап, я бесконечно благодарен тебе за все, что ты делал ради меня, благодарен за то, что мы в моем детстве смотрели фильмы, благодарен за то, что научил ездить на велосипеде, благодарен за то, что ты был. Спасибо, папа», — написал Максим Высоковский на странице отца в соцсети ВКонтакте.

Известие о гибели известного актера, запомнившегося зрителям по ролям в культовых картинах «Бригада» и «Бумер», глубоко потрясло родных и близких. Вдова артиста попросила представителей СМИ не тревожить ее в этот тяжелый период, оставив семью наедине с горем.

«30 июня трагически погиб мой муж — актер и режиссер Александр Высоковский. Произошел несчастный случай на воде в районе г. Пущино. Саша был невероятно талантливым, глубоким и светлым человеком. Его уход — невосполнимая потеря для нашей семьи, друзей, коллег и всех, кто знал и любил его и его творчество. Для нас сейчас это часы глубочайшего шока и боли», — отметила Лилия.

Память друга и коллеги почтил актер Антон Хабаров. 45-летний артист обратился к своему товарищу со словами благодарности за поддержку, которую тот оказывал ему на протяжении долгого времени.

«Ты был потрясающим человеком и настоящим профессионалом! Такому подробному разбору и подготовке к ролям я научился у тебя! Помню, как увидел у тебя в 2000 году сумку раскадровки к фильму, раскадровка была на картоне, аккуратно порезанном на сотни квадратов! Огромную сумку, челночную! Я был поражен, как ты был погружен в материал, знал все в таких деталях и подробностях... Помню, как ты подвозил меня после смен домой, и мы часами говорили о профессии!.. Для меня твоя смерть — это удар», — заверил Хабаров.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни звезда «Вечного зова» и «Карнавала» Екатерина Жемчужная.