Корпорация развития Подмосковья за год привлекла инвестпроекты на 60 млрд рублей

Корпорация развития Подмосковья за прошлый год привлекла в область инвестпроекты на 60 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении Мининвеста региона.

Самой востребованной сферой для инвесторов в прошлом году была металлообработка — на нее пришлось 28% от всего объема инвестпроектов. Второе место заняла пищевая промышленность, третье — химическая.

В общей сложности за минувший год в регион при участии корпорации удалось привлечь 45 новых инвесторов. Благодаря реализации их проектов в области появится пять тысяч новых рабочих мест. Сейчас в работе КРМО — еще 405 инвестпроектов на 374 миллиарда рублей.