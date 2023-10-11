Корпорация Xerox продала российское подразделение местному руководству
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Корпорация Xerox продала российское подразделение ООО «Ксерокс (СНГ)» местным топ-менеджерам, говорится в сообщении компании.
Вскоре российская компания сменит название и продолжит обслуживать заказчиков.
Отмечается, что все сотрудники российской структуры сохранят свои рабочие места.
Американская корпорация Xerox прекратила свои поставки в Россию после начала специальной военной операции. В результате 2022 году ООО «Ксерокс (СНГ)» существенно сократило выручку и закончило год с убытком 258 млн рублей.
Сумма сделки по «Ксерокс (СНГ)» не сообщается.