Коррозия и электроника: какие слабые места китайских машин признал эксперт

Автоэксперт Егор Васильев прокомментировал данные о спаде продаж на российском рынке, заявив, что говорить о снижении спроса именно на китайские автомобили некорректно. По его мнению, наблюдается спад интереса к машинам ценовой категории от трех миллионов рублей, что является следствием всплеска продаж во второй половине 2025 года на фоне ожиданий повышения утилизационного сбора.

Васильев отмечает, что российский авторынок в целом проходит через сложный период — за 2025 год было продано немногим более 1,3 миллиона автомобилей, и в такой ситуации первой страдает дилерская сеть. Ситуацию усугубляет избыточное количество дилеров как в регионах, так и по отдельным китайским брендам, многие из которых не смогли стать по-настоящему популярными.

Эксперт указывает на типичные для ряда китайских автомобилей проблемы: сбои в работе климат-контроля, электроники, приводов дверей и настройках трансмиссии. Кроме того, для многих моделей по-прежнему актуальна слабая устойчивость кузова к коррозии, что требует особого внимания в зимний период при активном использовании реагентов. Васильев подчеркивает, что у официально представленных в России брендов подобные недостатки встречаются реже и оперативно устраняются.

В ближайшей перспективе эксперт прогнозирует рост спроса на китайские автомобили благодаря открытию сборочных производств на территории России. Это позволит снизить цены на отдельные модели, что станет дополнительным стимулом для покупателей.