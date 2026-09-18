«Роботы вместо людей». 42% ретейлеров сокращают расходы на персонал за счет ИИ

Почти половина российских ретейлеров планируют в течение года сократить расходы на персонал за счет внедрения искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на исследование компании Б1, в ходе которого были опрошены 77 компаний сообщают «Известия» .

Согласно данным опроса, о таких намерениях заявили 50% компаний, работающих в сегментах продуктов питания, товаров для дома, бытовой техники и электроники. При этом 24,6% ретейлеров не связывают внедрение ИИ с изменением расходов на оплату труда, а 33,3% пока не определились с решением.

По информации Б1, ИИ в коммерции применяется для автоматизации ценообразования, управления промоакциями и товарными запасами, а также расчета контрактных цен и себестоимости.

Представитель ретейлера «Магнит» рассказал изданию, что внедрение ИИ и роботизация позволили повысить производительность сотрудников на 15% при выполнении рутинных задач. Кроме того, благодаря применению ИИ в сфере разработки реализация идей по созданию новых продуктов и совершенствованию существующих ускорилась в шесть раз.

В «Яндекс Лавке» ИИ используется при создании карточек товаров, что почти вдвое сокращает объем ручной работы и ускоряет обновление каталога, сообщил представитель сервиса «Известиям». По его словам, нейросети помогают формировать названия и описания, распознавать информацию на упаковках, переводить контент и выявлять ошибки.

Директор по персоналу Fix Price Антон Максименко отметил, что около половины кандидатов на линейные должности в компании отбираются роботом-рекрутером.

Ранее сообщалось о том, что свыше 80 тыс. дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье с помощью ИИ.