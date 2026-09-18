«Зубы без защиты». Что происходит во рту после употребления алкоголя?

Психиатр-нарколог и основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная в интервью изданию «Лента.ру» предупредила, что употребление алкоголя лишает зубы защиты.

Это происходит из-за подавления выработки слюны, которая смывает налет, нейтрализует кислоту и поддерживает эмаль.

«Алкоголь подавляет выработку слюны, которая смывает зубной налет, нейтрализует кислоту и благотворно влияет на эмаль, из-за чего зубы остаются без защиты», — сказала она.

Калюжная отметила, что наиболее опасен период после застолья, особенно ночью, когда во рту пересыхает, зубы остаются нечищеными, а на них сохраняется сахар от напитков. Если это повторяется регулярно, возрастает риск кариеса и других заболеваний.

Кроме того, по словам врача, алкоголь негативно влияет на десны. Он препятствует усвоению витаминов B и C, снижает местный иммунитет, что приводит к воспалению десен, кровоточивости и ускоренному развитию пародонтита. Также алкоголь рассматривается как фактор риска развития рака полости рта, заключила Калюжная.

Ранее стоматолог Апанасова предупредила об опасности проглатывания большого количества пасты.