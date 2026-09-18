«Утро с бюллетенем». На Дальнем Востоке начались выборы в Госдуму

На Дальнем Востоке после открытия избирательных участков начали голосовать первые граждане. Соответствующие кадры транслируются на видеостене в информационном центре ЦИК России, сообщает ТАСС .

Первые участки начали работу в 23:00 по московскому времени 17 сентября, когда на Камчатке было 08:00 18 сентября. Видеонаблюдение фиксирует, как в первые же минуты после открытия участков граждане подходят к столам членов комиссий, получают бюллетени и проходят к кабинам для голосования. На некоторых участках одновременно присутствуют несколько десятков избирателей.

Видеостена в информационном центре ЦИК дает возможность в режиме реального времени отслеживать ситуацию на участках в регионах России. По мере наступления утра голосование будет стартовать в следующих часовых поясах страны.

Ранее сообщалось о том, что в Одинцове начал работу Центр общественного наблюдения за выборами.