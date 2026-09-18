«Обломки на газонах». ПВО сбили в небе над Москвой десять БПЛА

Собянин: силы ПВО уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

«Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», — написал он в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось о том, что семь беспилотников нейтрализовали над Севастополем.

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