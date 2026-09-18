«Душная спальня и тревога». Врач рассказала, почему возникают ночные кошмары

По ее словам, они могут возникать при неврологических и сомнологических нарушениях, включая расстройства дыхания во сне, но могут быть и самостоятельным расстройством.

Магомедова отметила, что кошмары часто беспокоят людей в состоянии стресса или нервного напряжения. Для снижения риска она рекомендовала перед сном использовать дыхательные практики и мышечную релаксацию, чтобы снять накопившееся за день перевозбуждение.

Кроме того, спровоцировать кошмары способна некомфортная обстановка в спальне. Врач подчеркнула, что в комнате должны быть полная тишина, темнота и комфортная температура, а подушки, матрас и постельное белье — удобными и приятными.

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