«Душная спальня и тревога». Врач рассказала, почему возникают ночные кошмары
Врач-сомнолог Магомедова: стресс и нарушения дыхания во сне вызывают кошмары
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Врач-сомнолог Карема Магомедова в интервью РИА Новости рассказала о факторах, способных вызывать нарушения сна и ночные кошмары.
По ее словам, они могут возникать при неврологических и сомнологических нарушениях, включая расстройства дыхания во сне, но могут быть и самостоятельным расстройством.
Магомедова отметила, что кошмары часто беспокоят людей в состоянии стресса или нервного напряжения. Для снижения риска она рекомендовала перед сном использовать дыхательные практики и мышечную релаксацию, чтобы снять накопившееся за день перевозбуждение.
Кроме того, спровоцировать кошмары способна некомфортная обстановка в спальне. Врач подчеркнула, что в комнате должны быть полная тишина, темнота и комфортная температура, а подушки, матрас и постельное белье — удобными и приятными.
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