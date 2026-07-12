Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с агентством « Прайм » объяснила, почему банки нередко отказывают в кредите даже людям с хорошим доходом, если у них нет кредитной истории.

По словам эксперта, отсутствие «кредитного досье» не считается негативным фактором, но ставит банк в затруднительное положение: модель оценки заемщика выдает нулевой результат — то есть вероятность дефолта остается неизвестной. Поскольку финансовая организация обязана управлять рисками, неопределенность трактуется как средний или высокий уровень угрозы.

Кроме того, нулевая кредитная история может насторожить антифрод‑системы: они расценивают такой профиль как потенциальный признак использования «дропов» — подставных лиц в мошеннических схемах. Получается, что заемщик без истории для банка — своего рода «кот в мешке»: оценить его платежное поведение просто невозможно.

Чтобы сформировать положительную кредитную историю, специалисты рекомендуют начать с малого — например, оформить кредитную карту с небольшим лимитом или воспользоваться товарной рассрочкой. Если в течение 4–6 месяцев вносить платежи регулярно и без просрочек, шансы на одобрение крупного кредита заметно вырастут.