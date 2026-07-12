КСИР сделал предупредительные выстрелы по судну в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) произвел предупредительные выстрелы по судну в Ормузском проливе, сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на заявление КСИР, пишет ТАСС .

Судно пыталось пройти по несанкционированному маршруту и при этом отключило свои навигационные и идентификационные системы — в частности, автоматическую идентификационную систему (AIS).

По оценке военных, такие действия создали серьезную угрозу морской безопасности. В связи с инцидентом Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления, заявили в Корпусе стражей исламской революции.