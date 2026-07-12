«Отсыпные» выходные: почему они не спасают от усталости

Врач‑сомнолог София Черкасова предупредила, что попытки компенсировать хронический недосып за счет долгого сна в отпуске или в «отсыпные» выходные могут не дать желаемого эффекта и даже навредить, пишет « Газета.ru ».

Если во время отдыха человек сдвигает время подъема и отхода ко сну на 3–5 часов, после возвращения к работе возникает состояние, схожее с джетлагом: вечером сложно заснуть, утром тяжело вставать, падает работоспособность и ухудшается самочувствие.

По словам специалиста, для восстановления нервной системы важнее не эпизодически спать дольше, а придерживаться стабильного режима. Чтобы легче вернуться к рабочему графику, сомнолог рекомендует за 2–3 дня до конца отпуска постепенно сдвигать время сна и пробуждения — на 30–60 минут в день. Также в первые рабочие дни полезно получать больше яркого света по утрам: это помогает быстрее адаптироваться.

Категорийный менеджер по матрасам Олеся Солодкова обратила внимание на важность комфортных условий для сна. Если матрас или подушка не обеспечивают нужной поддержки, человек ночью многократно ненадолго просыпается, чтобы сменить позу, но утром не помнит об этом — и связывает плохое самочувствие с недосыпом. Кроме того, в жаркую погоду нужно следить за микроклиматом в спальне: эксперты советуют выбирать постельное белье из дышащих тканей (например, хлопка или льна) и легкие одеяла с наполнителями из растительных волокон — так тело лучше отводит влагу и не перегревается.