Четырехдневная рабочая неделя: когда ждать в 2026 году

В начале ноября 2026 года россиян ждет сокращенная рабочая неделя — все из‑за празднования Дня народного единства 4 ноября, рассказала ТАСС доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

Поскольку праздник выпадает на среду, этот день будет выходным. А вторник, 3 ноября, станет сокращенным рабочим днем — его продолжительность уменьшат на час. При этом в июле, августе, сентябре и октябре государственных праздников нет, поэтому в эти месяцы график работы останется обычным.