Желтый уровень опасности продлен: 12 июля в области ожидаются ливни

В воскресенье, 12 июля, Подмосковье ждет ненастная погода. По данным Гидрометцентра РФ, регион останется под влиянием активных атмосферных фронтов: ночью и днем ожидаются облака, местами сильные дожди и грозы.

Температура воздуха составит от +13 до +24 °C в течение суток. Ветер будет дуть с востока, а к дню сменится на северный, с порывами до 15 метров в секунду. Местами за сутки может выпасть до 50 миллиметров осадков.

В связи с неблагоприятными условиями Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Московской области до 21:00 мск воскресенья. Жителям рекомендуют быть внимательными: не парковать автомобили под деревьями, избегать открытых пространств во время грозы и учитывать риск подтоплений на низменных участках.