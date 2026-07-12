Рыбалка без риска: советы эксперта по безопасности для новичков

В День рыбака, 12 июля, исполнительный директор страховой организации Никита Тырин в интервью « Газете.ru » обратил внимание на скрытые опасности, подстерегающие новичков на рыбалке.

По словам эксперта, начинающие рыболовы нередко недооценивают риски, привычные для бывалых любителей этого хобби. Особую угрозу представляют насекомые: у воды активизируются слепни, чьи укусы долго не заживают, а для аллергиков опасны осы, пчелы и шершни.

Не меньшую опасность несут клещи, обитающие в лесах и высокой траве по пути к водоему: они могут быть переносчиками серьезных заболеваний, включая энцефалит и боррелиоз. На берегах также можно встретить гадюку — она редко нападает первой, но при угрозе способна укусить, поэтому при обнаружении змеи лучше спокойно отойти.

Помимо биологических угроз, есть и бытовые риски: в траве могут скрываться перепады высот и острые камни, скользкие мостки повышают вероятность травм, а при обращении со снастями легко пораниться. Рыбалка с лодки требует обязательного использования спасательного жилета, даже если человек хорошо плавает.

Длительное пребывание на солнце грозит ожогами и тепловым ударом — его признаками могут стать слабость, головокружение и тошнота. Для защиты эксперт советует носить головной убор и легкую закрытую одежду, пользоваться солнцезащитным кремом с SPF не ниже 30, делать перерывы в тени и иметь при себе аптечку с базовыми средствами — антисептиком, бинтом, пластырем, обезболивающим и антигистаминным препаратом.