Крах немецкого производства: 177 тыс. рабочих мест исчезли за год

Немецкая промышленность переживает системный кризис: в 2025 году обрабатывающий сектор страны лишился 177 тысяч рабочих мест, а общее сокращение занятости по всем отраслям превысило 108 тысяч. Об этом сообщает Федеральное агентство по трудоустройству Германии.

По данным ведомства, в декабре 2025 года в обрабатывающей промышленности было занято 6,5 млн человек — почти пятая часть всех застрахованных работников. Однако за год сектор потерял 177 тыс. сотрудников. Основной удар пришелся на автомобильную промышленность и производителей автокомпонентов: там сократилось 52 тыс. рабочих мест. Металлургия потеряла 24 тыс., а машиностроение — 28 тыс. Эти отрасли традиционно считались локомотивами немецкой экономики, но теперь они сжимаются на глазах.

Причины падения — рост цен на энергоносители, ослабление экспортного спроса и структурные изменения в глобальной экономике, включая переход на электромобили, который ударил по традиционным автопроизводителям. В то же время общий уровень занятости в Германии снизился на 108 тыс. человек — то есть потери в промышленности оказались значительно выше среднего, что говорит о глубоком системном сдвиге.

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