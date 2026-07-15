В США предложили полностью запретить импорт урана из России

Новый законопроект, оказавшийся в распоряжении РИА Новости , предписывает президенту США принять меры для обеспечения полного запрета на импорт российского урана, включая продукцию госкорпорации «Росатом». Документ также предусматривает введение регулярных санкций против руководства российской госкорпорации.

Согласно тексту законопроекта, президент должен предпринять все необходимые шаги для реализации требований закона о приватизации Обогатительной корпорации США в части импорта урана из России. Запрет касается в том числе продукции «Росатома», его дочерних структур и правопреемников.

США официально запретили импорт российского урана еще в мае 2024 года, но оставили возможность временных разрешений до 2028 года на случай отсутствия альтернатив у американских компаний. В ответ Россия также ограничила экспорт урана в США, однако сохранила возможность поставок по разовым лицензиям, что позволило продолжить торговлю в рамках согласованных исключений.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент России Владимир Путин заявил, что Россия до сих пор продолжает поставлять уран на американский рынок, несмотря на ограничения с обеих сторон. По его словам, по объемам поставок страна занимает третье место после американской компании и международной структуры с участием европейского и американского капитала.

Ранее сообщалось, что доллар может закрепиться выше 80 рублей уже в августе.