«Краснознаменский кабельный завод» планирует увеличить производственные мощности

Порядка 245 миллионов рублей планируется инвестировать в переезд действующего предприятия и увеличение производственной мощности «Краснознаменского кабельного завода». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики.

Ожидается, что в рамках проекта, поступившего на сопровождение персонального менеджера Центра содействия строительству, планируется возвести два цеха общей площадью более сорока пяти тысяч квадратных метров.

Отмечается, что предприятие специализируется на выпуске силовых, сетевых, телефонных, радиочастотных кабелей и других видов кабельной продукции.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.