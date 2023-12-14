«Краткосрочное укрепление»: выяснилось, как «Итоги года с Владимиром Путиным» повлияют на курс рубля

Сегодня, 14 декабря, с 12:00 на главных федеральных каналах проходит трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединит в себе ежегодные пресс-конференцию и «Прямую линию» президента России.

О чем пойдет речь

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже сообщал, что только на 12 декабря количество обращений в программу превысило 1,5 миллиона, а прием заявок проходит до самого конца мероприятия.

По словам Пескова, часть вопросов граждан касается военной операции на Украине и международной обстановки.

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Что будет с рублем

Финансовый советник Глав семей Алексей Родин считает, что это мероприятие может оказать влияние и на экономическую жизнь нашей страны.

«Если президент будет вещать о позитивной повестке, говорить, что правительство вкладывает деньги в экономику, что у нас есть план по дальнейшему противостоянию эффекту от антироссийских санкций, то, конечно, краткосрочное укрепление рубля будет. Российские инвесторы позитивно воспримут такую речь», — отметил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Аналогичного мнения придерживается и телеведущая, бизнесвумен и экономист-управляющая Наталья Страшнова.

«Владимир Путин — лидер народного мнения и обладает большим процентом поддержки среди населения. Я думаю, что его ответы на вопросы в области экономики могут укрепить позиции рубля в нашей стране и еще больше повысить процент доверия людей именно к этой денежной единице», — отметила эксперт.

Ранее Песков назвал основной вопрос прямой линии с Путиным, волнующий россиян.