Песков назвал основной вопрос прямой линии с Путиным, волнующий россиян

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» перечислил, что тезисно волнует жителей страны и что они чаще всего желают уточнить у главы государства на предстоящей прямой линии с ним.

Как подчеркнул представитель Кремля, самый животрепещущий вопрос у большинства россиян, это реальное положение дел в зоне проводимой ВС РФ на Украине специальной военной операции.

«Естественно, непростая международная обстановка — конечно, это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция», — отметил Песков.

В продолжение темы он также добавил, что большинство вопросов жителей России адресованы положению дел в сфере здравоохранения, социальной тематике и экономики страны.

Ранее сообщалось, что от россиян поступило более 2 млн вопросов к прямой линии с Путиным.