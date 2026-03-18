«Кредитная кабала под запретом»: в России ограничат число микрозаймов и переплату

В России ужесточаются правила выдачи микрозаймов: теперь для граждан введут «период охлаждения» и ограничат число дорогих кредитов. Как сообщают «Известия» , новые меры направлены на снижение долговой нагрузки населения и повышение прозрачности микрофинансового рынка.

Федеральный закон № 545, принятый Госдумой в конце прошлого года, предусматривает поэтапное реформирование работы МФО. Первые нововведения вступят в силу уже с 1 апреля. В частности, максимальная переплата по займу будет снижена со 130 до 100% от суммы долга. Кроме того, вводится «период охлаждения», который запрещает выдачу нового займа сразу после погашения предыдущего.

Следующий этап ограничений начнется осенью 2026 года. В период с 1 октября 2026 года по 31 марта 2027 года заемщики не смогут оформить новый кредит с полной стоимостью свыше 200% годовых, если у них уже есть два действующих займа с аналогичной или более высокой ставкой.

Ранее сообщалось о том, что максимальный размер микрозайма могут снизить до 100 тысяч рублей.