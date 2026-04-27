Криптокошельки в наследстве: эксперт раскрыл, как не оставить близким биткоины мертвым грузом

В 2026 году вопрос «что останется после меня в сети» перестал быть абстрактным и превратился в конкретную юридическую головную боль для наследников. Федеральный закон № 38-ФЗ приравнял криптовалюту к имуществу, а постановление Конституционного Суда № 2-П от января 2026 года окончательно закрепило: теперь биткоины и прочие цифровые активы входят в наследственную массу, даже если владелец при жизни не сообщил о них налоговикам. Казалось бы, прорыв. Но не все так радужно. Генеральный директор компании «АТОМЪ» Глеб Гаус подчеркивает: одно дело — юридическое признание, и совсем другое — реальный доступ. Закон говорит «да», а приватные ключи говорят «нет». Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, тем не менее проблема «запертых данных» никуда не делась. По ст. 1112 ГК РФ наследство включает в себя вещи и имущество, но доступ к соцсетям, игровым профилям и почтовым ящикам до сих пор регулируется пользовательскими соглашениями. А платформы не горят желанием пускать наследников в аккаунты. Максимум, что они обычно предлагают, — удалить страницу или превратить ее в мемориальную витрину без права управления. Передать логин и пароль по наследству официально нельзя: это нарушает договор с сервисом. Но настоящий ад для наследников — это децентрализованные криптокошельки. Нотариус может выдать свидетельство на 10 биткоинов, но без сид-фразы или приватного ключа эта бумага не стоит ровно ничего. Закон бессилен против математики и добровольного отказа владельца делиться секретами.

Эксперт уточнил, что при этом российское законодательство теперь допускает создание цифровых депозитариев для учета прав на крипту через посредников. Легальное хранение упрощает наследование, но — и это важное «но» — лишает вас анонимности и полного контроля. А ведь ради этого крипту и заводили.

По его мнению, в 2026 году «цифровое завещание» становится обычной услугой у нотариусов. Они все чаще принимают на хранение запечатанные конверты с паролями или флешки, которые вскрываются только после предъявления свидетельства о смерти. Это легальный способ обойти бездушные алгоритмы, которые в случае смерти владельца обычно блокируют доступ навсегда. Практический итог прост. Составьте реестр активов, чтобы близкие хотя бы знали, что у вас был кошелек или аккаунт с дорогими скинами. Не держите пароли в голове — используйте менеджеры с функцией экстренного доступа. Оформите завещательное распоряжение, четко прописав цифровые права. А для крипто-фразы придумайте систему: разделите ее на части и раздайте разным доверенным людям или положите в банковские ячейки. Иначе ваши биткоины так и останутся лежать в блокчейне мертвым грузом.

