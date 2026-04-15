Регистрируйся или лишишься фермы: в России вступил в силу механизм изъятия ферм за неучтенное электричество

За нелегальную добычу криптовалюты в России теперь можно не только получить крупный штраф, но и лишиться самого оборудования — фермы с видеокартами и ASIC-майнерами попросту изымут. Об этом в интервью NEWS.ru предупредил депутат Госдумы Каплан Панеш.

По его словам, причина такой жесткости проста: майнинг создает колоссальную нагрузку на электросети, и в регионах с дефицитом генерации или льготными тарифами для населения это уже выливается в перегрузки линий, скачки напряжения и растущие счета для обычных граждан, которые к крипте отношения не имеют.

Суть новой логики — не запрет технологии как таковой, а наведение порядка. Государство, по мнению Панеша, не против самой добычи, но против ее неурегулированности. Уже введены правила: регистрируйся в специальном реестре, соблюдай лимиты энергопотребления, не майнь в уязвимых районах. Однако без системы наказаний эти требования остаются пустым звуком. Теперь сигнал стал предельно ясным: хочешь работать — работай легально, плати налоги и не создавай проблем соседям. Не хочешь — готовься к штрафу и потере оборудования.

Он резюмировал, что штрафы для компаний доходят до двух миллионов рублей, что само по себе серьезно. Но ключевая мера — именно изъятие ферм. Плюс возможное отстранение руководителей и временная блокировка деятельности. Это не давление на бизнес, а защита энергетической инфраструктуры и миллионов граждан, которые честно оплачивают электричество. Итог прост: кустарный майнинг с ворованной или неучтенной энергией становится смертельно невыгодным. Регистрируйся или уходи в тень, но тогда потеряешь железо. Рынок криптодобычи в России вступает в фазу жесткого регулирования, и это уже не предупреждение, а реальный правовой механизм.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье хотят запретить майнинг: 500 МВт мощностей нужны для школ, жилья и заводов.