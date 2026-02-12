Крипторынок установил антирекорд: индекс страха рухнул до 5 баллов

Рынок криптовалют охватила беспрецедентная паника. Эталонный индекс страха и жадности, рассчитываемый платформой Alternative, впервые в истории рухнул до 5 баллов из 100 возможных. Предыдущий антирекорд был зафиксирован летом 2022 года после краха экосистемы Terra — тогда индикатор опускался до 8 баллов, но ниже не падал никогда, пишет РБК .

Индекс страха и жадности — это барометр рыночных настроений, который определяет, какая из эмоций преобладает среди инвесторов. Шкала от 0 до 100 разделена на пять зон: 0–24 — экстремальный страх, 25–46 — страх, 46–49 — нейтрально, 50–74 — жадность, 75–100 — экстремальная жадность. Показатель 5 баллов означает, что рынок находится в глубокой и затяжной фазе ужаса, инвесторы массово избавляются от активов и уходят в защитные инструменты.

Методология Alternative в первую очередь ориентирована на биткоин. Индекс учитывает волатильность курса BTC, объемы торгов, тональность комментариев в соцсетях, долю биткоина в общей капитализации рынка (доминацию) и частоту поисковых запросов в Google.

Падение индикатора напрямую отражает динамику крипторынка. С начала года общая капитализация сократилась на 700 миллиардов долларов — с 3 трлн до 2,3 трлн. Биткоин за этот же период подешевел на 25%: на полдень 12 февраля его курс составляет около 67 тысяч долларов.

Аналогичные индексы от других платформ также фиксируют состояние абсолютного ужаса. CoinMarketCap оценивает настроения в 8 баллов, Coinglass — в 6 баллов. Все три показателя одновременно находятся в зоне «экстремального страха», что подтверждает глубину текущего кризиса доверия к цифровым активам.