Как сэкономить на даче: в Госдуме напомнили пенсионерам о льготе по земельному налогу

Дачный сезон в самом разгаре, и депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в беседе с Общественной Службой Новостей решил напомнить российским пенсионерам о важной финансовой поблажке, о которой многие попросту забывают или не знают. Речь идет о праве не платить земельный налог, если принадлежащий им участок не превышает шести соток. Для большинства пожилых людей дача — это не просто хобби, а серьезное подспорье к бюджету, поэтому возможность сэкономить несколько тысяч рублей в год становится весьма ощутимой поддержкой. Эта норма закреплена в Налоговом кодексе РФ и действует на всей территории страны, независимо от региона проживания.

По его словам, согласно подпункту 8 пункта 5 статьи 391 НК РФ, пенсионеры и предпенсионеры имеют право на федеральный вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров. Это означает, что налоговая база уменьшается ровно на стоимость этих шести соток. Если участок по площади равен шести соткам или меньше, налог вообще не начисляется. Если же он больше, платить придется только за «лишние» метры — все, что сверх льготного лимита. Важный нюанс: льгота распространяется только на один земельный участок, который находится в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании. И что особенно приятно для работающих пенсионеров, факт трудоустройства на это право никак не влияет — льгота сохраняется за всеми категориями.

Однако здесь есть подводный камень, который может лишить пенсионера экономии. Если у человека несколько участков, налоговая автоматически применит вычет только к одному из них, и не факт, что к самому дорогому. Поэтому Свищев советует проявить инициативу: выбрать тот участок, где кадастровая стоимость выше (а значит, и налог больше), и подать уведомление в налоговую, чтобы вычет применялся именно к нему. Сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или через МФЦ. Кроме пенсионеров, право на вычет имеют предпенсионеры (мужчины 1963–1965 годов рождения и женщины 1968–1970 годов), а также лица, достигшие 60 и 55 лет соответственно, которым выплачивается пожизненное содержание.

По его мнению, с 2026 года большинство налоговых льгот перейдет на проактивный, то есть беззаявительный порядок. Налоговая будет получать данные о статусе пенсионера напрямую из Социального фонда и автоматически применять положенный вычет. Однако, как справедливо отмечает депутат, автоматизация не панацея, и ошибки случаются. Поэтому он настойчиво рекомендует каждому пенсионеру зайти в личный кабинет и проверить, учтена ли льгота. Если нет — потратить несколько минут на подачу заявления, чтобы сэкономить тысячи рублей в год. Отдельно стоит упомянуть, что многодетные семьи в некоторых регионах (например, в Московской области) имеют право на полное освобождение от земельного налога на один участок, что делает эту меру поддержки еще более адресной и справедливой. В итоге, чтобы воспользоваться положенным по закону послаблением, пенсионеру нужно лишь немного внимания к своим бумагам и один визит в налоговую — или пару кликов в интернете.

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