Крипторынок в 2026 году: что отделяет перспективу от «пузыря»

Криптовалютный рынок по-прежнему остается одной из наиболее нестабильных и подверженных манипуляциям сфер инвестирования. Об этом « Ленте.ру » заявила финансовый юрист платформы Razmorozka.com и квалифицированный инвестор Ольга Плеханова. Совместно со старшим финансовым аналитиком Trading Room Виктором Макеевым она дала рекомендации россиянам, как отличать жизнеспособные криптопроекты от спекулятивных схем.

По оценке Плехановой, появление инвестиционных «пузырей» в криптовалютной индустрии является не исключением, а ее системной особенностью. В связи с этим она считает допустимым использование криптоактивов лишь как небольшой доли инвестиционного портфеля — в качестве инструмента диверсификации и капитала, потеря которого не окажет критического влияния на финансовое положение инвестора.

Юрист отметила, что при оценке криптопроектов ключевое значение имеет не столько технологическая составляющая, сколько инфраструктура и прозрачность. К признакам относительной надежности она отнесла работу через крупные регулируемые биржи, понятную структуру эмитента и отсутствие заявлений о гарантированной доходности. По ее мнению, любые обещания стабильной прибыли, не соответствующие рыночной логике, должны восприниматься как тревожный сигнал.

Виктор Макеев, в свою очередь, указал, что к 2026 году рынок цифровых активов во многом утратил статус экзотического явления, однако так и не стал универсальным защитным инструментом. Аналитик подчеркнул, что за последние годы криптовалюты чаще вели себя как высокорисковые спекулятивные активы и нередко демонстрировали тесную связь с динамикой технологического сектора и глобальных финансовых рынков.

По его оценке, основной задачей инвестора остается тщательная фильтрация проектов. Перспективные криптоактивы, как правило, обладают понятной экономической моделью, реальными сценариями применения, прозрачной командой разработчиков и интеграцией в существующую финансовую или технологическую экосистему. Отсутствие готового продукта, размытые планы развития и агрессивное продвижение без фундаментальной основы, по мнению аналитика, являются характерными признаками спекулятивных пузырей и потенциально мошеннических схем.

Ранее стало известно, что золото бьет рекорды из-за политики Трампа и страха инвесторов.