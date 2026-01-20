Аналитик назвал Дональда Трампа главным союзником золота

Золото продолжает бить рекорды, и этому восхождению не видно конца. Фьючерсы на металл с поставкой в начале 2026 года на нью-йоркской бирже Comex уже превысили отметку в 4700 долларов за унцию. Эта цифра — не просто рыночный импульс, а отражение глубокой тревоги, охватившей мировые финансовые круги. Причина стремительного роста лежит в области геополитики и политики, а не только экономики. Как объясняет инвестбанкир Евгений Коган, главным катализатором ажиотажа стали действия администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, его непредсказуемые инициативы, торговые войны и смена правил игры создают турбулентность, из которой инвесторы бегут. В условиях такой нестабильности капитал ищет тихую гавань, и золото, веками игравшее эту роль, становится главным защитным активом. Ненадежность традиционных финансовых инструментов заставляет как частных, так и институциональных вкладчиков переводить средства в металл.

Он уточнил, что этот спрос подогревается действиями крупнейших мировых регуляторов. Центробанки, и в первую очередь Китая, активно наращивают золотые резервы, сталкиваясь с дилеммой размещения своих огромных капиталов. Альтернативы теряют привлекательность на фоне растущего, уже превышающего 38,5 триллиона долларов, госдолга США. Таким образом, скупка золота превращается в глобальную стратегию диверсификации, поддерживающую цены на высоте.

По мнению инвестбанкира, в итоге наблюдается формирование устойчивого и долгосрочного восходящего тренда, который вряд ли скоро развернется. Внутренние экономические сложности США могут подталкивать администрацию к дальнейшей эскалации внешней напряженности — как способу отвлечь внимание. Это означает, что «надежный союзник» золота — политическая неопределенность — никуда не денется. В такой перспективе металл сохраняет статус не просто актива, а финансовой страховки на черный день, цена которой будет только расти.

