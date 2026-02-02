Кризис не помеха: почему продажи дорогих новостроек в Москве продолжили расти в 2025-м

Рынок элитного жилья в столице демонстрирует уверенный рост. По итогам 2025 года продажи новостроек бизнес-класса в старых границах Москвы увеличились на 13% по сравнению с предыдущим периодом, передает РИА Новости.

Согласно данным риелторской компании «Метриум», за отчетный год было заключено около 26,6 тысячи сделок. Общая сумма контрактов в этом сегменте достигла 725 миллиардов рублей, а средняя цена квадратного метра превысила 533 тысячи рублей, что подтверждает высокий и стабильный спрос на премиальное жилье в столице.