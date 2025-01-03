Кроссовер Haval F7x сняли с продажи в России

Некоторое количество автомобилей Haval F7x все еще доступно у дилеров, и их стоимость начинается от 2,4 млн рублей.

В 2023 году началось производство второго поколения модели F7. Однако купе-версия кроссовера-преемника не была представлена.

Что касается прогнозов, «Газпромбанк автолизинг» и «Автобизнесревю» ожидают рост продаж новых легковых машин в России на 6% в 2025 году. Продажи китайских брендов должны остаться на уровне 2024 года, и, по оценкам автоэкспертов, Haval станет бестселлером в этом сегменте с результатом от 190 до 210 тыс. кроссоверов.

Haval — это китайский автомобильный бренд, принадлежащий компании Great Wall Motors, который специализируется на производстве внедорожников и кроссоверов. Бренд был создан в 2013 году и быстро завоевал популярность как на внутреннем, так и на международном рынках, включая Россию.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что российские склады переполнены машинами из КНР.