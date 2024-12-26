Склады в России оказались переполнены машинами из Китая

По некоторым данным, в России к концу года скопилось 200-250 тыс. нераспроданных новых машин из КНР. Это говорит об огромном переизбытке предложения на авторынке страны. Такой излишек заметно больше, чем он существовал в конце прошлого года, тогда данная цифра составляла порядка 175 тыс.

По мнению экспертов, китайские концерны не сумели предугадать падение спроса на автотранспорт в РФ. Во многом оно связано с увеличившейся ставкой Центробанка. Перед повышением ставки утилизационного сбора продажи машин в РФ показывали рекордные значения, но при этом автомобилей ввозилось еще больше, чем продавалось. Накопленного запаса хватит без пополнения как минимум до апреля. Специалисты считают, что даже затоваривание складов не приведет к заметному снижению цен на машины. Ценовую политику будут задавать крупные бренды, а компании помельче станут следовать за ними в кильватере.

Ранее сообщалось, что в городе Гусь-Хрустальный водитель внедорожника «Патриот» протаранил здание военкомата, предварительно пробив забор. Затем он поджег свою машину. Пожарные быстро потушили возгорание, а злоумышленник был схвачен.